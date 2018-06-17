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В России трагически погиб студент из США

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Элмер Ариетта трагически погиб на острове Ольхон в России
Элмер Ариетта трагически погиб на острове Ольхон в России / Соцсети

Студент Техасского технического университета Элмер Ариетта трагически погиб на острове Ольхон, что на озере Байкал. Молодой человек изучал архитектуру и участвовал в программе обучения за рубежом Техасского университета в Остине – в частности он учился в российском Иркутске.

Соответствующая информация появилась на информационном ресурсе Техасского университета в Остине.

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Отмечается, что 16 июня команда из 20 студентов осуществляла пешеходную экскурсия, во время которой Элмер получил травму в результате падения, после чего погиб.

Также сообщается, что в связи с инцидентом представители Техасского университета находятся в контакте с родителями погибшего и являются готовыми оказать необходимую помощь.

Кроме того, согласно сообщению, психологи "направляются в Иркутск, чтобы поддержать студентов, которые все еще там". Сколько именно студентов из США сейчас находятся в Иркутске, в заявлении не объясняется.

В то же время представители учреждения высшего образования выразили соболезнования семье Элмера.

Напомним, 16 июня в центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадал по меньшей мере один украинец. Также сообщалось, что среди пострадавших были и другие иностранцы, в частности, граждане Мексики.

Теги: Новости США Новости России студенты Жертвы
Источник: 24 канал
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