У Росії трагічно загинув студент із США

Студент Техаського технічного університету Елмер Аріетта трагічно загинув на острові Ольхоні, що на озері Байкал. Молодий чоловік вивчав архтектуру та брав участь у програмі навчання за кордоном Техаського університету в Остіні – зокрема він навчався у російському Іркутську.

Відповідна інформація з’явилася на інформаційному ресурсі Техаського університету в Остіні.

Читайте також: На Одещині раптово померла 18-річна студентка: правоохоронці кажуть про умисне вбивство

Зазначається, що 16 червня команда з 20 студентів здійснювала пішохідну ексурсію, під час якої Елмер зазнав травми внаслідок падіння, після чого загинув.

Також повідомляється, що у зв’язку з інцидентом представники Техаського перебувають у контакті з батьками загиблого та є готовими надати необхідну допомогу.

Крім того, відповідно до повідомлення, психологи "направляються до Іркутська, щоб підтримати студентів, які все ще там". Скільки саме студентів з США зараз перебувають у Іркутську, в заяві не пояснюється.

Водночас представники закладу вищої освіти висловили співчуття родині Елмера.

Нагадаємо, 16 червня у центрі Москви автомобіль в’їхав у натовп пішоходів, внаслідок чого постраждав щонайменше один українець. Також повідомлялося, що серед потепілих були й інші іноземці, зокрема, громадяни Мексики.