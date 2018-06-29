00:55
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 16°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
  • вторник
    18°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В России три девушки устроили самую настоящую драку посреди дороги: видео

61 Читати новину українською
В Новороссийске между водителем, пассажиркой и пешеходом произошла стычка
В Новороссийске между водителем, пассажиркой и пешеходом произошла стычка / Соцсети

В российском Новороссийске водитель авто и его пассажирка с кулаками набросились на девушку-пешехода. А произошло все из-за того, что первые очень хотели проехать, однако последняя не спешила.

Соответствующее видео появилось в сети.

Читайте также: Пьяная драка из-за аварии произошла в Киеве

Как видно на кадрах, девушка переходила дорогу по "зебре", но ей посигналила водитель, что спешила проехать. В итоге первая ударила сумкой по машине.

В связи с этим водитель выскочила из машины и начала кулаками выяснять отношения. А впоследствии к схватке присоединилась еще и ее пассажирка.

"Все водители знают, что пешеход на пешеходном переходе имеет преимущество, но девушка, что управляла авто, явно об этом забыла и сигналом клаксона решила поторопить другую, что как раз в этот момент переходила дорогу. Это и стало причиной драки на дороге", – говорится в описании к ролику.

В России девушки подрались посреди дороги: видео

 

Теги: Новости России Аварии и ДТП столкновения
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
29 июня, 22:14 Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
202
США хочет вернуть Россию в G7?
29 июня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 461
"Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
29 июня, 20:01 "Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
Катерина Петренко 80
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
29 июня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1344
Испания легко победит Россию, — Бартулович
29 июня, 19:01 Испания легко победит Россию, — Бартулович
Іван Вербицький 216
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук