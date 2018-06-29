В России три девушки устроили самую настоящую драку посреди дороги: видео
В российском Новороссийске водитель авто и его пассажирка с кулаками набросились на девушку-пешехода. А произошло все из-за того, что первые очень хотели проехать, однако последняя не спешила.
Соответствующее видео появилось в сети.
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Как видно на кадрах, девушка переходила дорогу по "зебре", но ей посигналила водитель, что спешила проехать. В итоге первая ударила сумкой по машине.
В связи с этим водитель выскочила из машины и начала кулаками выяснять отношения. А впоследствии к схватке присоединилась еще и ее пассажирка.
"Все водители знают, что пешеход на пешеходном переходе имеет преимущество, но девушка, что управляла авто, явно об этом забыла и сигналом клаксона решила поторопить другую, что как раз в этот момент переходила дорогу. Это и стало причиной драки на дороге", – говорится в описании к ролику.
В России девушки подрались посреди дороги: видео