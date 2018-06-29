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У Росії три дівчини влаштували справжнісіньку бійку серед дороги: відео

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У Новоросійську між водійкою, пасажиркою та пішоходом сталася сутичка
У Новоросійську між водійкою, пасажиркою та пішоходом сталася сутичка / Соцмережі

У російському Новоросійську водійка авто та її пасажирка з кулаками накинулися на дівчину-пішохода. А сталося все через те, що перші дуже вже хотіли проїхати, однак остання не поспішала.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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Як видно на кадрах, дівчина переходила дорогу "зеброю", але їй посигналила водійка, що поспішала проїхати. У підсумку перша вдарила сумкою по машині.

У зв’язку з цим водійка вискочила з машини та почала кулаками зясовувати взаємини. А згодом до сутички приєдналася ще й її пасажирка.

"Усі водії знають, що пішохід на пішохідному переході має перевагу, але дівчина, що керувала авто, явно про це забула та сигналом клаксону вирішила поквапити іншу, що якраз у цей момент переходила дорогу. Це й стало причиною бійки на дорозі", – мовиться в описі до ролика.

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Теги: Новини Росії Сутички Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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