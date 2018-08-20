В России украинца осудили за символику "Правого сектора"

В России украинца Романа Терновского осудили за якобы причастность к деятельности "Правого сектора" к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

Читайте также: Сколько россиян верят в мировой заговор против РФ: впечатляющие данные

"Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", – говорится в сообщении.

В РФ утверждают, что Терновский в 2015-2016 годах на территории Украины организовывал изготовление и распространение атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации.

По версии следствия, Терновский 15 февраля 2016 года принимал участие в митинге в районе пункта пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе в Харьковской области, на котором "блокировалось движение грузовиков в сторону России".