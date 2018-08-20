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У Росії українця засудили за символіку "Правого сектора"

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Символіка "Правого сектору"
Символіка "Правого сектору" / pushkinska.net

У Росії українця Романа Терновського засудили за нібито причетність до діяльності "Правого сектора" до 2 років 3 місяців колонії загального режиму.

Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

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"Його визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.282.2 КК РФ (участь в діяльності екстремістської організації)", – йдеться в повідомленні.

У РФ стверджують, що Тернівський у 2015-2016 роках на території України організовував виготовлення і поширення атрибутики з символікою "Правого сектору", а також брав участь в публічних акціях, спрямованих проти інтересів Російської Федерації.

За версією слідства, Тернівський 15 лютого 2016 року брав участь в мітингу в районі пункту пропуску "Гоптівка" на російсько-українському кордоні в Харківській області, на якому "блокувався рух вантажівок в сторону Росії".

Теги: Новини Росії Новини України Правий сектор Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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