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      В России вертолет военных обстрелял жилой дом: фото

      - Читати новину українською

      В российском городе Чита военный вертолет случайно выпустил снаряд в жилую многоэтажку. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

      Инцидент произошел 14 марта. Так, вертолет Ми-35М Министерства обороны России выполнял разряжение боевого комплекта на аэродроме "Черемушки" под Читой. Однако, во время процедуры произошел сбой, передает телеграмм-канал Baza.

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      Один из снарядов калибром 23 миллиметра выстрелил. Он пролетел почти 1,5 километра и врезался в стену многоэтажки. Ее жители сначала не поняли, что случилось и начали жаловаться спасателям на "громкий взрыв".


      Жители многоэтажки пожаловались на "громкий взрыв" / Фото из соцсетей

      Спасатели прибыли на вызов, прочистили территорию, осмотрели дом и обнаружили повреждения на уровне третьего этажа. Именно туда и попал снаряд.


      В России боевой вертолет выпустил снаряд по жилой многоэтажке / Фото из соцсетей

      Он повредил стекло, перекрытия между этажами и балкон.

      По факту выстрела сейчас проводят проверку.

      Город Чита, где произошел инцидент, расположен в Забайкальском крае: карта

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России авиация Курьезные новости
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