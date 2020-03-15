В России вертолет военных обстрелял жилой дом: фото

В российском городе Чита военный вертолет случайно выпустил снаряд в жилую многоэтажку. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Инцидент произошел 14 марта. Так, вертолет Ми-35М Министерства обороны России выполнял разряжение боевого комплекта на аэродроме "Черемушки" под Читой. Однако, во время процедуры произошел сбой, передает телеграмм-канал Baza.

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Один из снарядов калибром 23 миллиметра выстрелил. Он пролетел почти 1,5 километра и врезался в стену многоэтажки. Ее жители сначала не поняли, что случилось и начали жаловаться спасателям на "громкий взрыв".



Жители многоэтажки пожаловались на "громкий взрыв" / Фото из соцсетей

Спасатели прибыли на вызов, прочистили территорию, осмотрели дом и обнаружили повреждения на уровне третьего этажа. Именно туда и попал снаряд.



В России боевой вертолет выпустил снаряд по жилой многоэтажке / Фото из соцсетей

Он повредил стекло, перекрытия между этажами и балкон.

По факту выстрела сейчас проводят проверку.

Город Чита, где произошел инцидент, расположен в Забайкальском крае: карта