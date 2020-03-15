У Росії вертоліт військових обстріляв житловий будинок: фото
У російському місті Чита військовий вертоліт випадково випустив снаряд у житлову багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Інцидент трапився 14 березня. Так, вертоліт Мі-35М Міністерства оборони Росії виконував розрядження бойового комплекту на аеродромі "Черьомушки" під Читою. Однак, під час процедури відбувся збій, передає телеграм-канал Baza.
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Один зі снарядів калібром 23 міліметри вистрілив. Він пролетів майже 1,5 кілометра і врізався у стіну багатоповерхівки. Її жителі спочатку не зрозуміли, що трапилось і почали скаржитись рятувальникам на "гучний вибух".
Жителі багатоповерхівки поскаржилися на "гучний вибух" / Фото з соцмереж
Рятувальники прибули на виклик, прочистили територію, оглянули будинок і виявили пошкодження на рівні третього поверху. Саме туди і влучив снаряд.
У Росії бойовий вертоліт випустив снаряд по житловій багатоповерхівці / Фото з соцмереж
Він пошкодив скло, перекриття між поверхами та балкон.
За фактом пострілу наразі проводять перевірку.
Місто Чита, де стався інцидент, розташоване у Забайкальському краї: карта