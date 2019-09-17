В России во время военных учений произошло смертельное ДТП
В Смоленской области России во время военных учений бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии. В результате наезда один из пострадавших погиб.
Другой пострадавший доставлен в больницу с легкими травмами, сообщает издание "ТАСС".
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Инцидент произошел на полигоне в населенном пункте Жерновка. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили и в нацгвардии России.
По факту гибели военного командование центрального округа войск национальной гвардии России проводит служебную проверку,
– отметили в Росгвардии.
Что известно о Росгвардии?
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) – внутреннее военное формирование России. Аналог Национальной гвардии Украины.
В обязанности нацгвардейцев входят поддержание общественного порядка, борьба с организованной преступностью, охрана важных государственных объектов, грузов.
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