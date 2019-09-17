В России во время военных учений произошло смертельное ДТП

В Смоленской области России во время военных учений бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии. В результате наезда один из пострадавших погиб.

Другой пострадавший доставлен в больницу с легкими травмами, сообщает издание "ТАСС". К слову: Северокорейские моряки напали на российских пограничников: детали Инцидент произошел на полигоне в населенном пункте Жерновка. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили и в нацгвардии России. По факту гибели военного командование центрального округа войск национальной гвардии России проводит служебную проверку,

– отметили в Росгвардии. Что известно о Росгвардии?

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) – внутреннее военное формирование России. Аналог Национальной гвардии Украины.



В обязанности нацгвардейцев входят поддержание общественного порядка, борьба с организованной преступностью, охрана важных государственных объектов, грузов.