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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В России во время военных учений произошло смертельное ДТП

      29 Читати новину українською
      Во время учений в России БТР наехал на двух росгвардейцев
      Во время учений в России БТР наехал на двух росгвардейцев / rbc.ru

      В Смоленской области России во время военных учений бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии. В результате наезда один из пострадавших погиб.

      Другой пострадавший доставлен в больницу с легкими травмами, сообщает издание "ТАСС".

       К слову: Северокорейские моряки напали на российских пограничников: детали

      Инцидент произошел на полигоне в населенном пункте Жерновка. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили и в нацгвардии России.

      По факту гибели военного командование центрального округа войск национальной гвардии России проводит служебную проверку,
      – отметили в Росгвардии.

      Что известно о Росгвардии?
      Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) – внутреннее военное формирование России. Аналог Национальной гвардии Украины.

      В обязанности нацгвардейцев входят поддержание общественного порядка, борьба с организованной преступностью, охрана важных государственных объектов, грузов.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Новости России
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