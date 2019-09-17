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      У Росії під час військових навчань трапилася смертельна ДТП

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      Під час навчань у Росії БТР наїхав на двох росгвардійців
      Під час навчань у Росії БТР наїхав на двох росгвардійців / rbc.ru

      У Смоленській області Росії під час військових навчань бронетранспортер збив двох співробітників Росгвардії. Внаслідок наїзду один з потерпілих загинув.

      Натомість інший потерпілий доставлений до лікарні з легкими травмами, повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Північнокорейські моряки напали на російських прикордонників: деталі

      Інцидент трапився на полігоні в населеному пункті Жерновка. Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили і в нацгвардії Росії.

      За фактом загибелі військового командування центрального округу військ національної гвардії Росії проводить службову перевірку,
      – зазначили у Росгвардії.

      Що відомо про Росгвардію?Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія) – внутрішнє військове формування Росії. Аналог Національної гвардії України.

      До обов'язків нацгвардійців входять підтримка громадського порядку, боротьба з організованою злочинністю, охорона важливих державних об'єктів, вантажів тощо.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Жертви
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