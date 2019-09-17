У Росії під час військових навчань трапилася смертельна ДТП

У Смоленській області Росії під час військових навчань бронетранспортер збив двох співробітників Росгвардії. Внаслідок наїзду один з потерпілих загинув.

Натомість інший потерпілий доставлений до лікарні з легкими травмами, повідомляє видання "ТАСС". До слова: Північнокорейські моряки напали на російських прикордонників: деталі Інцидент трапився на полігоні в населеному пункті Жерновка. Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили і в нацгвардії Росії. За фактом загибелі військового командування центрального округу військ національної гвардії Росії проводить службову перевірку,

– зазначили у Росгвардії. Що відомо про Росгвардію?Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія) – внутрішнє військове формування Росії. Аналог Національної гвардії України.



До обов'язків нацгвардійців входять підтримка громадського порядку, боротьба з організованою злочинністю, охорона важливих державних об'єктів, вантажів тощо.