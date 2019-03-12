В России выпустили монеты с изображением Крымского моста: фото

К пятой годовщине аннексии Крыма Россией в РФ выпустили в обращение монеты номиналом пять рублей.

Монета выпустили тиражом в 2 миллиона штук, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

Читайте также: Тысячи военных и засилье техники: Россия не намерена останавливаться с тренировками в Крыму

На обратной стороне монеты изображен мост над Керченским проливом, который соединяет оккупированный Крым с материковой частью России.



Монеты можно использовать для платежей

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?​

Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологической. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.



Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении является выдумкой.