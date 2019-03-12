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      В России выпустили монеты с изображением Крымского моста: фото

      47 Читати новину українською
      Мост через Керченский пролив
      Мост через Керченский пролив / marker.ua

      К пятой годовщине аннексии Крыма Россией в РФ выпустили в обращение монеты номиналом пять рублей.

      Монета выпустили тиражом в 2 миллиона штук, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

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      На обратной стороне монеты изображен мост над Керченским проливом, который соединяет оккупированный Крым с материковой частью России.

      Монети у РФ
      Монеты можно использовать для платежей

      Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?​
      Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологической. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

      Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении является выдумкой.

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      Теги: Новости России Украина – Россия Деньги Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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