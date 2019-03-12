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      У Росії випустили монети з зображенням Кримського мосту: фото

      96 Читать новость на русском
      Міст через Керченську протоку
      Міст через Керченську протоку / marker.ua

      До п'ятої річниці анексії Криму Росією у РФ випустили в обіг монети номіналом п'ять рублів.

      Монету випустили тиражем у 2 мільйони штук, повідомили у прес-службі Центрального банку РФ.

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      На зворотному боці монети зображений міст над Керченською протокою, який з'єднує окупований Крим з материковою частиною Росії.

      Монети у РФ
      Монети можна використовувати для платежів

      Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

      Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Гроші
      Джерело: 24 Канал
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