В России взорвали 220-метровую телевышку: эпичные фото и видео

В российском городе Екатеринбург взорвали самое известное и самое высокое в городе сооружение – 220-метровую телевышку.

На снос телебашни пришли посмотреть сотни людей, сообщает Ura.ru.

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Отмечается, что территорию вокруг сооружения охраняла полиция, а жители близлежащих районов были эвакуированы.

"Третья сирена прозвучала (9:10) и через четыре минуты произошел взрыв. Клубы пыли, несколько секунд и башни больше нет", – говорится в сообщении.

Как сообщает издание, взрывов было два. После взрыва осталось 25-30 метров здания, которые планируют демонтировать в ближайшие две недели.

Телебашню начали строить в 1983 году на улице 8 Марта. Сигнал с нее должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за перебоев с финансированием строительство заморозили. В разное время в башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм и прочее. Только в 2017 году местная власть приняла решение снести долгострой.



В России взорвали телебашню



Самое высокое сооружение Екатеринбурга взорвали



220-метровую телебашню взорвали в России

В российском Екатеринбурге взорвали 220-метровое сооружение

В России взорвали телебашню