15:28
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

В России взорвали 220-метровую телевышку: эпичные фото и видео

190 Читати новину українською
В России взорвали 220-метровую телевышку
В России взорвали 220-метровую телевышку / ura.news

В российском городе Екатеринбург взорвали самое известное и самое высокое в городе сооружение – 220-метровую телевышку.

На снос телебашни пришли посмотреть сотни людей, сообщает Ura.ru.

Читайте также: Играли в футбол головой Ленина: в Индии бульдозером снесли памятник вождю (видео)

Отмечается, что территорию вокруг сооружения охраняла полиция, а жители близлежащих районов были эвакуированы.

"Третья сирена прозвучала (9:10) и через четыре минуты произошел взрыв. Клубы пыли, несколько секунд и башни больше нет", – говорится в сообщении.

Как сообщает издание, взрывов было два. После взрыва осталось 25-30 метров здания, которые планируют демонтировать в ближайшие две недели.

Телебашню начали строить в 1983 году на улице 8 Марта. Сигнал с нее должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за перебоев с финансированием строительство заморозили. В разное время в башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм и прочее. Только в 2017 году местная власть приняла решение снести долгострой.


В России взорвали телебашню


Самое высокое сооружение Екатеринбурга взорвали


220-метровую телебашню взорвали в России

В российском Екатеринбурге взорвали 220-метровое сооружение

В России взорвали телебашню

Теги: Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Наталія Поклонська досі громадянка України
сегодня, 14:00 Чому Наталія Поклонська досі громадянка України
Сергій Лещенко 328
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
34287
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
сегодня, 13:01 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 89
Чому Захарченко заговорив про
сегодня, 12:01 Чому Захарченко заговорив про "ХНР" та чи зможуть росіяни створити нову "республіку"
Олексій Чибісов 3890
Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з
сегодня, 11:00 Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з "вишками"
Сергій Лещенко 387
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук