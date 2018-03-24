У Росії підірвали 220-метрову телевежу: епічні фото та відео

У російському місті Єкатеринбург підірвали найвідомішу та найвищу в місті споруду – 220-метрову телевежу.

На знесенням телевежі прийшли подивитися сотні людей, повідомляє Ura.ru.

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Зазначається, що територію навколо споруди охороняла поліція, а жителі прилеглих районів були евакуйовані.

"Третя сирена пролунала (9:10) і через чотири хвилини стався вибух. Клуби пилу, кілька секунд і вежі більше немає", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, вибухів було два. Після вибуху, залишилося 25-30 метрів будівлі, які планують демонтувати у найближчі два тижні.

Телевежу почали будувати в 1983 році на вулиці 8 Березня. Сигнал з неї повинен був покривати всю Свердловську область. У 1991 році через перебої з фінансуванням будівництво заморозили. У різний час в башті пропонували влаштувати офіси, спортивний центр, РАЦС, атракціони, кінотеатр, храм і інше. Тільки в 2017 році місцева влада прийняла рішення знести довгобуд.



У Росії підірвали телевежу



Найвищу споруду Єкатеринбурга підірвали



220-метрову телевежу підірвали у Росії

У російському Єкатеринбурзі підірвали 220-метрову споруду

У Росії підірвали телевежу