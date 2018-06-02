В России задержали активистов с украинским флагом

В субботу, 2 июня, под зданием Петроградского районного суда силовики задержали троих активистов, которые держали украинский флаг и плакат в поддержку украинского узника Кремля Олега Сенцова.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

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Активисты Ольга Смирнова, Мария Кожеватова и Асан Мумджи пришли под здание Петроградского суда, где должен состояться суд над активистом "Демократического Петербурга" Всеволодом Нелаевым.

Правоохранители задержали всех троих за "нарушение федерального закона о публичных мероприятиях".



Активисты в России

Кожеватова и Мумджи сейчас находятся в отделении полиции Петербурга, а Смирнову отпустили без составления протокола. На них, по данным СМИ, составляют протоколы по факту повторного нарушения порядка проведения публичного мероприятия.

Напомним, 10 марта, в Санкт-Петербурге напали на активиста движения "Солидарность" Всеволода Нелаева. Инцидент случился во время акции Нелаева с украинским флагом и плакатом с надписью "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину!".