У Росії затримали активістів з прапором України

У суботу, 2 червня, під будівлею Петроградського районного суду силовики затримали трьох активістів, які тримали український прапорт і плакат на підтримку українського бранця Кремля Олега Сенцова.

Про це повідомляє ОВД-Інфо.

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Активісти Ольга Смірнова, Марія Кожеватова і Асан Мумджі прийшли під будівлю Петроградського суду, де мав відбутися суд над активістом "Демократичного Петербурга" Всеволодом Нелаєвим.

Правоохоронці затримали всіх трьох за "порушення федерального закону про публічні заходи".



Активісти у Росії

Кожеватова і Мумджі наразі перебувають у відділі поліції Петербурга, а Смірнову відпустили без складання протоколу. На них, за даними ЗМІ, складають протоколи за фактом повторного порушення порядку проведення публічного заходу.

Нагадаємо, 10 березня, у Санкт-Петербурзі напали на активіста руху "Солідарність" Всеволода Нелаєва. Інцидент трапився під час акції Нелаєва з українським прапором і плакатом із написом "Свободу політв'язню Денису Бахолдіну!".