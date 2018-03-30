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В России загорелась психоневрологическая больница

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В России загорелась психоневрологическая больница
В России загорелась психоневрологическая больница / Фото из открытых источников

В пятницу, 30 марта, в подмосковном Ногинске вспыхнул пожар на третьем этаже психоневрологической больницы. Из здания эвакуировали 200 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

По предварительным данным, огонь начал распространяться из подсобного помещения на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома, где размещены кабинеты администрации.

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Площадь возгорания достигала 40 квадратных метров, вскоре открытое горение удалось ликвидировать. Всех пациентов перевели в соседний корпус.

"Все помещения проверены, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства. По его словам, в целом из здания эвакуировали 224 человека, в том числе 15 членов персонала.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Пожар
Источник: 24 Канал
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