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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії загорілася психоневрологічна лікарня

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У Росії загорілася психоневрологічна лікарня
У Росії загорілася психоневрологічна лікарня / Фото з вільних мереж

У п’ятницю, 30 березня, у підмосковному Ногінську спалахнула пожежа на третьому поверсі психоневрологічної лікарні. З будівлі евакуювали 200 осіб.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на представника регіонального главку МНС.

За попередніми даними, вогонь почав поширюватися з підсобного приміщення на третьому поверсі чотириповерхового цегляного будинку, де розміщені кабінети адміністрації.

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Площа загоряння досягала 40 квадратних метрів, незабаром відкрите горіння вдалося ліквідувати. Всіх пацієнтів перевели в сусідній корпус.

"Всі приміщення перевірені, постраждалих немає", – сказав співрозмовник агентства. За його словами, загалом із будівлі евакуювали 224 людини, в тому числі 15 членів персоналу.

Обставини події з'ясовуються.

Теги: Новини Росії Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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