У Росії загорілася психоневрологічна лікарня

У п’ятницю, 30 березня, у підмосковному Ногінську спалахнула пожежа на третьому поверсі психоневрологічної лікарні. З будівлі евакуювали 200 осіб.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на представника регіонального главку МНС.

За попередніми даними, вогонь почав поширюватися з підсобного приміщення на третьому поверсі чотириповерхового цегляного будинку, де розміщені кабінети адміністрації.

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Площа загоряння досягала 40 квадратних метрів, незабаром відкрите горіння вдалося ліквідувати. Всіх пацієнтів перевели в сусідній корпус.

"Всі приміщення перевірені, постраждалих немає", – сказав співрозмовник агентства. За його словами, загалом із будівлі евакуювали 224 людини, в тому числі 15 членів персоналу.

Обставини події з'ясовуються.