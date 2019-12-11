В России заочно будут судить Анатолия Гриценко: в чем его обвиняют

Российский следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Его обвиняют в "призывах к террористической деятельности на территории РФ с использованием СМИ".

В России Гриценко заочно объявлен в розыск и в апреле 2019 года – заочно арестован. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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В чем Россия обвиняет Гриценко

Российские следователи заявили, что в 2014 году, во время прямой трансляции на телеканале "1+1", Гриценко якобы публично призывал к террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов.

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире "112 Украина" 2 июля 2017 года в террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога.

Российское следствие утверждает, что причастность Гриценко к якобы совершению такого преступления "подтверждается собранными доказательствами".

Сам Гриценко заявлял, что мотивы российского следствия исключительно политические и преследование политически мотивировано.

Что известно об Анатолии Гриценко?

Анатолий Гриценко был министром обороны Украины (2005-2007), народным депутатом Украины VI и VII созывов, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (VI созыва), председателем политической партии "Гражданская позиция" и полковником запаса.



В марте 2019 года Гриценко участвовал в выборах президента Украины, но во второй тур не прошел. Больше про Анатолия Гриценко читайте в статье.