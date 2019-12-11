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      У Росії заочно судитимуть Анатолія Гриценка: у чому його звинувачують

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      Анатолія Гриценка заочно судитиме російський суд / pravda.com.ua

      Російський слідчий комітет передав до суду кримінальну справу стосовно колишнього міністра оборони України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Його звинувачують у "закликах до терористичної діяльності на території РФ з використанням ЗМІ".

      У Росії Гриценко заочно оголошений у розшук і в квітні 2019 року – заочно арештований. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

      До теми: У Росії оголосили Анатолія Гриценка в розшук та заочно арештували його

      У чому Росія звинувачує Гриценка

      Російські слідчі заявили, що у 2014 році, під час прямої трансляції на телеканалі "1+1", Гриценко нібито публічно закликав до терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів.

      Другий епізод пов'язаний нібито з закликами Гриценка в ефірі "112 Україна" 2 липня 2017 року до терористичної діяльності на території Москви і Таганрога.

      Російське слідство стверджує, що причетність Гриценка до нібито вчинення такого злочину "підтверджується зібраниими доказами".

      Сам Гриценко заявляв, що мотиви російського слідства виключно політичні і переслідування політично мотивоване.

      Що відомо про Анатолія Гриценка?Анатолій Гриценко був міністром оборони України (2005–2007), народним депутатом України VI і VII скликань, головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (VI скликання), головою політичної партії "Громадянська позиція" та полковником запасу.

      У березні 2019 року Гриценко брав участь у виборах президента України, але до другого туру не пройшов. Більше про Анатолія Гриценка читайте у статті.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Анатолій Гриценко
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