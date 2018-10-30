20:03
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В российском городе протестуют против установки памятника Сталину

      121 Читати новину українською
      В российском Новосибирске люди протестуют против установки в городе бюста Сталина
      В российском Новосибирске люди протестуют против установки в городе бюста Сталина / sibreal.org

      В российском Новосибирске жители вышли на митинг против установки в городе бюста Иосифу Сталину. Так, люди пришли с плакатами, на которых написано "Нет памятнику Сталину – палачу моей семьи!".

      Об этом информируют "Сибирь. Реалии".

      Читайте также: Хотят слышать родной язык: жители российского города попросили подключить им украинские телеканалы

      Мы считаем, что установка памятника Сталину – это издевательство над памятью его жертв. Я думаю, общественная нравственность будет оскорблена, если под каким-то соусом будет поставлен памятник человеку, который организовал массовые убийства наших граждан. Мне кажется, единственная цель этой деятельности – посеять рознь в нашем обществе,
      – отметил российский общественный активист Александр Рудницкий.

      Установить в Новосибирске бюст Сталина – идея местных коммунистов, а на сайте мэрии российского города до недавнего времени было размещено голосование о том, где лучше установить памятник. Среди ответов в опросе не было варианта "отказаться от установки".

      Отмечается, что инициативная группа добивается установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске с начала 2000-х годов. Для этого уже собрано 450 тысяч рублей. Да и сам бюст уже готов.

      Митинг против установки бюста тоталитарного диктатора символически провели 30 октября. В этот день в России вспоминают жертв политических репрессий.

      Добавим, что в Новосибирске, по данным на 2010 год, проживало 12 570 украинцев. Это – вторая по численности нация, проживающая в городе после русских.

      Теги: Новости России Новости политики История
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Москве на государственный праздник разогнали мирных активистов
       12 декабря 2015 , 16:48
      Под Мурманском затонул док, где находился на ремонте российский авианосец "Адмирал Кузнецов"
       сегодня , 03:29
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук