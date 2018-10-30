В российском городе протестуют против установки памятника Сталину

В российском Новосибирске жители вышли на митинг против установки в городе бюста Иосифу Сталину. Так, люди пришли с плакатами, на которых написано "Нет памятнику Сталину – палачу моей семьи!".

Об этом информируют "Сибирь. Реалии".

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Мы считаем, что установка памятника Сталину – это издевательство над памятью его жертв. Я думаю, общественная нравственность будет оскорблена, если под каким-то соусом будет поставлен памятник человеку, который организовал массовые убийства наших граждан. Мне кажется, единственная цель этой деятельности – посеять рознь в нашем обществе,

– отметил российский общественный активист Александр Рудницкий.

Установить в Новосибирске бюст Сталина – идея местных коммунистов, а на сайте мэрии российского города до недавнего времени было размещено голосование о том, где лучше установить памятник. Среди ответов в опросе не было варианта "отказаться от установки".

Отмечается, что инициативная группа добивается установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске с начала 2000-х годов. Для этого уже собрано 450 тысяч рублей. Да и сам бюст уже готов.

Митинг против установки бюста тоталитарного диктатора символически провели 30 октября. В этот день в России вспоминают жертв политических репрессий.

Добавим, что в Новосибирске, по данным на 2010 год, проживало 12 570 украинцев. Это – вторая по численности нация, проживающая в городе после русских.