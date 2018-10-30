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      В російському місті протестують проти встановлення пам'ятника Сталіну

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      У російському Новосибірську люди протестують проти встановлення в місті бюсту Сталіна
      У російському Новосибірську люди протестують проти встановлення в місті бюсту Сталіна / sibreal.org

      У російському Новосибірську жителі вийшли на мітинг проти встановлення у місті погруддя Йосипу Сталіну. Так, люди прийшли із плакатами, на яких писало "Ні пам'ятнику Сталіну – кату моєї сім'ї!" .

      Про це інформують "Сибір. Реалії".

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      Ми вважаємо, що встановлення пам'ятника Сталіну – це знущання над пам'яттю його жертв. Я думаю, суспільна мораль буде ображена, якщо під якимось соусом буде поставлений пам'ятник людині, яка організувала масові вбивства наших громадян. Мені здається, єдина мета цієї діяльності – посіяти ворожнечу в нашому суспільстві,
      – наголосив російський громадський активіст Олександр Рудницький.

      Встановити у Новосибірську бюст Сталіна – ідея місцевих комуністів, а на сайті мерії російського міста донедавна було розміщене голосування про те, де краще розмістити пам'ятник. Серед відповідей в опитуванні не було варіанта "відмовитися від розміщення".

      Зазначається, що ініціативна група домагається встановлення пам'ятника Йосипу Сталіну в Новосибірську з початку 2000-х років. Для цього вже зібрано 450 тисяч рублів. Та й сам бюст уже готовий.

      Мітинг проти встановлення бюсту тоталітарного диктатора символічно провели 30 жовтня. У цей день в Росії згадують жертв політичних репресій.

      Додамо, що у Новосибірську, за даними на 2010 рік, проживало 12 570 українців. Це – друга за чисельністю нація, яка проживає у місті після росіян.

      Теги: Новини Росії Новини політики Історія
      Джерело: 24 Канал
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