В російському місті протестують проти встановлення пам'ятника Сталіну

У російському Новосибірську жителі вийшли на мітинг проти встановлення у місті погруддя Йосипу Сталіну. Так, люди прийшли із плакатами, на яких писало "Ні пам'ятнику Сталіну – кату моєї сім'ї!" .

Про це інформують "Сибір. Реалії".

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Ми вважаємо, що встановлення пам'ятника Сталіну – це знущання над пам'яттю його жертв. Я думаю, суспільна мораль буде ображена, якщо під якимось соусом буде поставлений пам'ятник людині, яка організувала масові вбивства наших громадян. Мені здається, єдина мета цієї діяльності – посіяти ворожнечу в нашому суспільстві,

– наголосив російський громадський активіст Олександр Рудницький.

Встановити у Новосибірську бюст Сталіна – ідея місцевих комуністів, а на сайті мерії російського міста донедавна було розміщене голосування про те, де краще розмістити пам'ятник. Серед відповідей в опитуванні не було варіанта "відмовитися від розміщення".

Зазначається, що ініціативна група домагається встановлення пам'ятника Йосипу Сталіну в Новосибірську з початку 2000-х років. Для цього вже зібрано 450 тисяч рублів. Та й сам бюст уже готовий.

Мітинг проти встановлення бюсту тоталітарного диктатора символічно провели 30 жовтня. У цей день в Росії згадують жертв політичних репресій.

Додамо, що у Новосибірську, за даними на 2010 рік, проживало 12 570 українців. Це – друга за чисельністю нація, яка проживає у місті після росіян.