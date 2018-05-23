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В российском МИД обвинили Волкера в непризнании "республик Донбасса"

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Захарова заявила, что Волкер не читал Минских договоренностей
Захарова заявила, что Волкер не читал Минских договоренностей / antikor.com.ua

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова остро прокомментировала недавний визит специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера. Она заявила, что Волкер, видимо, не читал Минских соглашений, если не хочет признавать существование "республик Донбасса".

Об этом сообщают в пресс-центре МИД РФ.

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К сожалению, вместо того чтобы потребовать от Киева прекратить эскалацию военной напряженности и напомнить украинскому руководству о необходимости выполнения его обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, Волкер традиционно озвучил ряд очередных одиозных тезисов,
– отметила Захарова.

Она пояснила, что среди этих его "одиозных высказываний" является отказ американского посланника признавать сам факт существования "республик Донбасса".

"Это свидетельствует о том, что он или не читал самих Минских соглашений, или не желает замечать очевидного – под ними стоят подписи представителей Донецка и Луганска. Без прямого диалога с ними невозможно продвинуться в урегулировании конфликта, будь то шаги в сфере политики и безопасности или дискуссия о присутствии в регионе сил ООН", – уверена пресс-секретарь российского МИД.

Кроме этого, Мария Захарова заявила, что Волкер такими своими действиями не только "подливает масло в огонь, но и ассоциирует себя с одной стороной конфликта".

Напомним, 15 мая в районе проведения Операции Объединенных сил Курт Волкер встретился с генерал-лейтенантом, руководителем ООС Сергеем Наевым.

Теги: Новости политики Минские договоренности Курт Волкер Новости России
Источник: 24 канал
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