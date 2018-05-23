У російському МЗС звинуватили Волкера у невизнанні "республік Донбасу"

Представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова гостро прокоментувала нещодавній візит спеціального представника Держдепартаменту США Курта Волкера до України. Вона заявила, що Волкер, мабуть, не читав Мінських угод, якщо не хоче визнавати існування "республік Донбасу".

Про це повідомляють у прес-центрі МЗС РФ.

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На жаль, замість того щоб вимагати від Києва припинити ескалацію військової напруженості і нагадати українському керівництву про необхідність виконання його зобов'язань згідно із Мінськими угодами, Волкер традиційно озвучив ряд чергових одіозних тез,

– зазначила Захарова.

Вона пояснила, що серед цих його "одіозних висловлювань" є відмова американського посланника визнавати сам факт існування "республік Донбасу".

"Це свідчить про те, що він або не читав самих Мінських угод, або не бажає помічати очевидного – під ними стоять підписи представників Донецька та Луганська. Без прямого діалогу з ними неможливо просунутися у врегулюванні конфлікту, будь то кроки в сфері політики і безпеки або дискусія про присутність в регіоні сил ООН", – впевнена речниця російського МЗС.

Окрім цього, Марія Захарова заявила, що Волкер такими своїми діями не лише "підливає олію в вогонь, а й асоціює себе із однією стороною конфлікту".

Нагадаємо, 15 травня в районі проведення Операції Об’єднаних сил Курт Волкер зустрівся з генерал-лейтенантом, керівником ООС Сергієм Наєвим.