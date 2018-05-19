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Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас

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Курт Волкер
Курт Волкер / УНІАН

Волкер заявив, що українці не зможуть повернути територію, уже захоплену Росією, бо остання – надто сильна. Ці слова відбивають відчай, що панує серед українців. Як правильно тлумачити ці висловлювання?

Я принциповий противник узагальнень та пошуків ідеологічних значень у подібних висловлюваннях. Мені здається, тут знову починається наше традиційне зрадофільство. У будь-яких висловленнях ми хочемо бачити зраду.

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Курт Волкер не говорив, що Україна не зможе повернути свої території взагалі. "Поки що" – це ключове слово цієї цитати, але ЗМІ її викривили.

Крім того, Волкер пояснив свою думку: на даний момент військовий потенціал Росії значно більший за український. І тому не взагалі, а зараз і саме військовим шляхом Україна не може повернути Донбас. І це відповідь політикам на кшталт Авакова, які просувають думку, що за допомогою тієї чи іншої тактики Донбас можна повернути силою.

Такі небезпечні фантазії загрожують Україні великою масштабною війною. А Волкер мислить як раціональний дипломат. І його висловлювання треба цитувати повністю – а не виривати з контексту, як у нас зараз всі зробили.

Українцям Волкер сказав, що саме зараз не варто мріяти про військове повернення Донбасу, а росіянам – дав сигнал про те, що ціна агресії буде високою. З метою стримувати російську агресію Україна і отримала летальну зброю. І таким чином Волкер, дуже прозоро та дипломатично натякнув і нам, і росіянам про необхідність пошуку раціонального компромісу щодо Донбасу.

Щоб ані в Києві, ані в Москві не було думок про те, що конфлікт можна розв'язати військовим шляхом. Але ця проблема має також інший бік: якщо знайти компроміс не вдасться, то конфлікт фактично стане замороженим.

Тому я б не приписував Волкеру того, що він не говорив. І, зрештою, ці висловлювання не несуть у собі нічого принципово нового. Переговори у Нормандському форматі відновлюються і досі невідомо, коли і хто – Сурков чи хтось новий – буде представляти там Росію.

Але процес відновлення переговорів триває. Саме тому Волкер і приїхав – презентувати ситуацію на Сході та настрої політиків. І саме з метою спонукати обидві сторони до пошуків раціонального рішення він і сказав цитовані слова.

Хоча, на мій погляд, поки в Україні не завершаться президентські та парламентські вибори, ніяких компромісів та результативних рішень з питань миротворчої місії чи Донбасу взагалі не буде.

Автор: Володимир Фесенко. Джерело: Новое время

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини політики Україна – Росія Публікації Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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