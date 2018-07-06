В Ровенской области объявили День траура

Из-за трагедии на Ровенском общевойсковом полигоне, где в результате разрыва боеприпаса в стволе миномета погибли трое военных, а еще 9 были ранены, в области объявлен День траура.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной госадминистрации.

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Сегодня в области объявлен день траура по погибшим военным,

– говорится в сообщении.

Среди пострадавших – уроженцы Тернопольской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Пока командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины принято решение о приостановлении бригадных тактических учений. Также назначено служебное расследование относительно причин того, что произошло на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются.

Напомним, утром 6 июня на Ровенском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.