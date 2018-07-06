12:24
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Рівненщині оголосили День жалоби

394 Читать новость на русском
На Рівненщині оголосили День жалоби
На Рівненщині оголосили День жалоби / Фото з відкритих джерел

Через трагедію на Рівненському загальновійськовому полігоні, де внаслідок розриву боєприпаса у стволі міномету загинули троє військових і ще 9 поранені, у області оголошено День жалоби.

Про це повідомляє прес-служба Ріваненської обласної держадміністрації. 

Читайте також: Вибух міномета на Рівненському полігоні: з’явилися деталі про зброю та загиблих

Сьогодні в області оголошено день жалоби за загиблими військовими,
– йдеться у повідомленні. 

Серед постраждалих уродженці Тернопільської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Наразі командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України прийнято рішення про призупинення бригадних тактичних навчань. Також призначено службове розслідування щодо причин того, що сталося на вогневій позиції. На даний час обставини трагічного випадку з’ясовуються.

Нагадаємо, вранці 6 червня на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Збройні Сили України Вибух Жертви Рівне Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
сьогодні, 12:01 Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
Ілля Кенігштейн 405
Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
сьогодні, 11:07 Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
Сергій Фурса 344
"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
сьогодні, 09:00 "Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
Віталій Шабунін 561
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
5 липня, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
500
Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
сьогодні, 08:40 Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
Ольга Черненко 1486
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук