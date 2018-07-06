На Рівненщині оголосили День жалоби

Через трагедію на Рівненському загальновійськовому полігоні, де внаслідок розриву боєприпаса у стволі міномету загинули троє військових і ще 9 поранені, у області оголошено День жалоби.

Про це повідомляє прес-служба Ріваненської обласної держадміністрації.

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Сьогодні в області оголошено день жалоби за загиблими військовими,

– йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих уродженці Тернопільської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Наразі командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України прийнято рішення про призупинення бригадних тактичних навчань. Також призначено службове розслідування щодо причин того, що сталося на вогневій позиції. На даний час обставини трагічного випадку з’ясовуються.

Нагадаємо, вранці 6 червня на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.