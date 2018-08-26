В Ровно таксист стрелял в пассажиров: фото, видео

На линию 102 поступило сообщение от жителей улицы Данилы Галицкого, что в Ровно, которые услышали выстрелы. На место происшествия прибыли патрульные и отряд правоохранителей особого назначения.

Стрелком оказался водитель такси. По предварительной информации, около полуночи у него возник конфликт с двумя пассажирами, переросший в драку.

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Водитель утверждает, что оружие применил для самозащиты – стрелял в нападавшего. Раненого забрала "скорая".



Таксист применил оружие против пассажира



Таксиста задержали. На месте событий работает следственно-оперативная группа.



Раненого забрала "скорая"



По предварительным данным, пули были резиновыми, а на оружие водитель такси имеет необходимые разрешения.

К слову, известно, что несколько недель назад этот же водитель такси подвергся нападению от других пассажиров и довольно серьезно пострадал.

Напомним, ранее в Киеве парень проехал на красный свет и протаранил другой автомобиль, из-за чего пострадало два человека. Оказалось, что водитель является подозреваемым по другому делу, и должен находиться под домашним арестом.