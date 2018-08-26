У Рівному таксист стріляв у пасажирів: фото, відео

На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців вулиці Данила Галицького, що у Рівному, які почули постріли. На місце події прибули патрульні та загін правоохоронців особливого призначення.

Стрільцем виявився водій таксі. За попередньою інформацією, близько півночі у нього виник конфлікт з двома пасажирами, що переріс у бійку.

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Водій стверджує, що зброю застосував для самозахисту – стріляв у нападника. Пораненого забрала "швидка".



Таксист застосував зброю проти пасажира

Таксиста затримали. На місці подій працює слідчо-оперативна група.



Пораненого забрала "швидка"

За попередніми даними, кулі були гумовими, а на зброю водій таксі має необхідні дозволи.

До слова, відомо, що кілька тижнів тому цей же водій таксі зазнав нападу від інших пасажирів і доволі серйозно постраждав.

Нагадаємо, раніше у Рівному хлопець проїхав на червоне світло і протаранив інше авто, через що постраждали двоє людей. Виявилося, що водій є підозрюваним у іншій справі, і мав би перебувати під домашнім арештом.