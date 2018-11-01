В РПЦ заявили, что нашли причину "глобального кризиса в мире"
В Русской православной церкви утверждают, что мировой кризис и катаклизмы в международных отношениях стали результатом отказа от традиционных ценностей.
Об этом глава РПЦ Кирилл заявил во время своего выступления на Всемирном русском народном соборе, пишет ТАСС.
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Российский патриарх убеждает, что "моральный кризис" влияет на то, что происходит в мире.
В советские годы была такой многотомный труд "История СССР с древнейших времен до наших дней". Точно так же идеологизированная гуманитарная наука сегодня пытается найти оправдание нынешнего мирового порядка задним числом,
– сказал он.
По его словам, сейчас наука пытается создать миф о "рельсах истории, которые неизбежно ведут в глобальное общество западного образца".
Так, Кирилл утверждает, что пренебрежение этим ценностям приводило и приводит к "трагедиям и катаклизмам" в личных, общественных и международных отношениях.
К слову, на этом же Всемирном русском народном соборе президент России Владимир Путин заявил, что РПЦ прилагает значительные усилия для укрепления культурных и гуманитарных связей России с соотечественниками по всему миру. Российский лидер пригрозил "тяжелыми последствиями" всем, кто пытается эти связи разрушить.
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