17:21
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В РПЦ заявили, что нашли причину "глобального кризиса в мире"

      165 Читати новину українською
      Глава РПЦ Кирилл назвал причины "глобального кризиса в мире"
      Глава РПЦ Кирилл назвал причины "глобального кризиса в мире" / Фото из открытых источников

      В Русской православной церкви утверждают, что мировой кризис и катаклизмы в международных отношениях стали результатом отказа от традиционных ценностей.

      Об этом глава РПЦ Кирилл заявил во время своего выступления на Всемирном русском народном соборе, пишет ТАСС.

      Читайте также: "Против нас все силы ада": наместник Киево-Печерской лавры в Москве заявил о верности РПЦ

      Российский патриарх убеждает, что "моральный кризис" влияет на то, что происходит в мире.

      В советские годы была такой многотомный труд "История СССР с древнейших времен до наших дней". Точно так же идеологизированная гуманитарная наука сегодня пытается найти оправдание нынешнего мирового порядка задним числом,
      – сказал он.

      По его словам, сейчас наука пытается создать миф о "рельсах истории, которые неизбежно ведут в глобальное общество западного образца".

      Так, Кирилл утверждает, что пренебрежение этим ценностям приводило и приводит к "трагедиям и катаклизмам" в личных, общественных и международных отношениях.

      К слову, на этом же Всемирном русском народном соборе президент России Владимир Путин заявил, что РПЦ прилагает значительные усилия для укрепления культурных и гуманитарных связей России с соотечественниками по всему миру. Российский лидер пригрозил "тяжелыми последствиями" всем, кто пытается эти связи разрушить.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости России Новости политики Религия РПЦ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сегодня , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      сегодня , 16:50 Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      Інна Жолобович
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сегодня , 15:00 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сегодня , 13:00 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Выборы во Франции: как происходит первый тур голосования
       23 апреля 2017 , 19:23
      Безвизовые от Беларуси: страна отменила визы для граждан США и ЕС
       9 января 2017 , 17:11
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук