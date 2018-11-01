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      У РПЦ знайшли причину "глобальної кризи у світі"

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      Голова РПЦ Кирил назвав причини "глобальної кризи в світі"
      Голова РПЦ Кирил назвав причини "глобальної кризи в світі" / Фото з відкритих джерел

      У Російській православній церкві стверджують, що світова криза і катаклізми в міжнародних взаєминах стали результатом відмови від традиційних цінностей.

      Про це голова РПЦ Кирил заявив під час свого виступу на Всесвітньому російському народному соборі, пише ТАСС.

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      Російський патріарх переконує, що "моральна криза" впливає на те, що відбувається у світі.

      У радянські роки була такий багатотомна праця "Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів". Точно таким чином ідеологізована гуманітарна наука сьогодні намагається знайти виправдання нинішнього світового порядку заднім числом,
      – сказав він.

      За його словами, зараз наука намагається створити міф про "рейки історії, які неминуче ведуть у глобальне суспільство західного зразка".

      Так, Кирил стверджує, що нехтування цих цінностей призводило і призводить до "трагедій і катаклізмів" в особистих, суспільних і міжнародних взаєминах.

      До слова, на цьому ж Всесвітньому російському народному соборі президент Росії Володимир Путін заявив, що РПЦ докладає значних зусиль для зміцнення культурних і гуманітарних зв'язків Росії зі співвітчизниками з усього світу. Російський лідер пригрозив "важкими наслідками" усім, хто намагається ці зв'язки зруйнувати.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики РПЦ Релігія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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