У РПЦ знайшли причину "глобальної кризи у світі"

У Російській православній церкві стверджують, що світова криза і катаклізми в міжнародних взаєминах стали результатом відмови від традиційних цінностей.

Про це голова РПЦ Кирил заявив під час свого виступу на Всесвітньому російському народному соборі, пише ТАСС.

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Російський патріарх переконує, що "моральна криза" впливає на те, що відбувається у світі.

У радянські роки була такий багатотомна праця "Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів". Точно таким чином ідеологізована гуманітарна наука сьогодні намагається знайти виправдання нинішнього світового порядку заднім числом,

– сказав він.

За його словами, зараз наука намагається створити міф про "рейки історії, які неминуче ведуть у глобальне суспільство західного зразка".

Так, Кирил стверджує, що нехтування цих цінностей призводило і призводить до "трагедій і катаклізмів" в особистих, суспільних і міжнародних взаєминах.

До слова, на цьому ж Всесвітньому російському народному соборі президент Росії Володимир Путін заявив, що РПЦ докладає значних зусиль для зміцнення культурних і гуманітарних зв'язків Росії зі співвітчизниками з усього світу. Російський лідер пригрозив "важкими наслідками" усім, хто намагається ці зв'язки зруйнувати.

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