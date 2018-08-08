В Санкт-Петербурге российский рэпер Brius насмерть сбил пешехода
Рэп-исполнитель Артем Бриус (Brius ) находясь за рулем автомобиля Porshe насмерть сбил пешехода в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщило агентство "РИА Новости".
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Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода допустил наезд на пешехода, мужчину 1973 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался,
– сказал собеседник агентства.
Отмечается, что по официальной информации, предоставленной полицией, ДТП произошло 8 августа в 00:20 на проспекте Каменноостровском возле дома 24.
Источник: 24 Канал
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