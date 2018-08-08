У Санкт-Петербурзі російський репер Brius на смерть збив пішохода
Реп-виконавець Артем Бріус (Brius ) перебуваючи за кермом автомобіля Porshe насмерть збив пішохода у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомило агентство "РИА Новости".
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Автомобіль Porsche під керуванням 25-річного жителя Петербурга Артема Бріуса поза зоною пішохідного переходу допустив наїзд на пішохода, чоловіка 1973 року народження. В результаті ДТП пішохід помер,
– сказав співрозмовник агентства.
Зазначається, що за офіційною інформацією наданою поліцією, ДТП сталося 8 серпня о 00:20 на проспекті Кам'яноостровському біля будинку 24.
Джерело: 24 Канал
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