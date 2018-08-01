16:30
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ

В Санкт-Петербурге закрыли генконсульство Великобритании: известна причина

27 Читати новину українською
Генконсульство Великобритании
Генконсульство Великобритании / ТАСС

В Санкт-Петербурге официально закрыли генеральное консульство Великобритании из-за отравления Скрипалей.

Об этом сообщает пресс-служба британского посольства.

Читайте также: Российские хакеры атаковали лабораторию, в которой исследуют "Новичок"

Английские дипломаты отметили, закрытие консульства было инициировано со стороны России после отравления экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"В понедельник флаг приспустили в присутствии исполняющей обязанности генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Элизабет Уэбб, первого генконсула Великобритании в Санкт-Петербурге Барбары Хэй, бывшего генконсула в Санкт-Петербурге Сангиты Ахуджи...», — сообщили в посольстве.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая – уже и сам экс-разведчик Сергей Скрипаль. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Теги: Новости России Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Умер бывший премьер-министр России
 26 июня 2015 , 13:26
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук