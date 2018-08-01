В Санкт-Петербурге закрыли генконсульство Великобритании: известна причина

В Санкт-Петербурге официально закрыли генеральное консульство Великобритании из-за отравления Скрипалей.

Об этом сообщает пресс-служба британского посольства.

Читайте также: Российские хакеры атаковали лабораторию, в которой исследуют "Новичок"

Английские дипломаты отметили, закрытие консульства было инициировано со стороны России после отравления экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"В понедельник флаг приспустили в присутствии исполняющей обязанности генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Элизабет Уэбб, первого генконсула Великобритании в Санкт-Петербурге Барбары Хэй, бывшего генконсула в Санкт-Петербурге Сангиты Ахуджи...», — сообщили в посольстве.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая – уже и сам экс-разведчик Сергей Скрипаль. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.