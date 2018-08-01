У Санкт-Петербурзі закрили генконсульство Великобританії: відома причина

У Санкт-Петербурзі офіційно закрили генеральне консульство Великої Британії через отруєння Скрипалів.

Про це повідомляє прес-служба британського посольства.

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Англійські дипломати зазначили, закриття консульства було ініційоване з боку Росії після отруєння екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля у Солсбері.

"У понеділок прапор приспустили у присутності виконувачки обов’язків генерального консула Британії в Санкт-Петербурзі Елізабет Вебб, першого генконсула Британії в Санкт-Петербурзі Барбари Хей, колишнього генконсула в Санкт-Петербурзі Сангіти Ахуджі…», — повідомили у посольстві.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.