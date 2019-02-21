В СБУ пока не могут подтвердить гибель экс-"беркутовца" в Сирии

Служба безопасности Украины пока не имеет никаких данных о возможной гибели бывшего бойца украинского силового спецподразделения "Беркут" Руслана Горбика в составе частной военной компании "Вагнера" в Сирии.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Читайте также: Руководитель аппарата главы СБУ: ЧВК "Вагнера" ​​не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России

Информация о том, что на войне в Сирии мог погибнуть подозреваемый в расстреле активистов Майдана бывший боец ​​спецподразделения "Беркут" Руслан Горбик, появилась в СМИ 20 февраля. В 2015 году Горбик получил российское гражданство и устроился работать в полицию. В феврале 2018 года родственникам экс-бойца "Беркута" сообщили о его смерти. При этом обстоятельствах не указали. Журналисты считают, что он погиб во время "сирийской командировки" ЧВК "Вагнера".

При этом, по словам Гуськова, СБУ убеждена, что еще год назад Горбик не был в составе ЧВК "Вагнера".

Гуськов также напомнил, что нередко боевики подобных формирований сами распускают слухи о собственной смерти, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления. Поэтому – не стоит верить подобным заявлениям сразу.

Читайте также спецпроект 24 канала: Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни

Что такое частная военная компания "Вагнер"?

Это российская нелегальная частная военная структура, основанная уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Она принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании не раз получали государственные награды России по личным неопубликованным приказам президента Владимира Путина.



По данным некоторых российских СМИ, именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей пророссийских боевиков Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.

Что известно о причастности "Беркута" к расстрелам на Майдане?

Во время расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года погибло более сотни протестующих, еще несколько тысяч получили ранения. Мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. Запланированный митинг под Верховной Радой превратился в кровавую бойню.



Бойцы спецподразделения "Беркут" применили против протестующих светошумовые гранаты и помповые ружья "Форт-500Т". Именно бойцов "Беркута" активисты обвинили в поджоге Дома профсоюзов, где располагались протестующие, и в результате чего погибли люди.



Подозрения в расстрелах Майдана объявлены 26 экс-"беркутовцам", но на скамье подсудимых находятся лишь 5 из них. Большинство убежали в России и оккупированного Крыма. Выдавать их по просьбе прокуратуры Украины Россия отказывается.