СБУ поки не може підтвердити загибель екс-беркутівця у Сирії

Служба безпеки України поки що не має жодних даних про можливу загибель колишнього бійця українського силового спецпідрозділу "Беркут" Руслана Горбика у складі приватної військової компанії Вагнера у Сирії.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

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Інформація про те, що на війні у Сирії міг загинути підозрюваний у розстрілі активістів Майдану колишній боєць спецпідрозділу "Беркут" Руслан Горбик, з'явилась у ЗМІ 20 лютого. У 2015 році Горбик отримав російське громадянство і влаштувався працювати в поліцію. У лютому 2018 року родичам екс-бійця "Беркута" повідомили про його смерть. При цьому обставин не вказали. Журналісти вважають, що він загинув під час "сирійського відрядження" ПВК "Вагнера".

При цьому, за словами Гуськова, СБУ переконана, що ще рік тому Горбик не був у складі ПВК "Вагнера".

Гуськов також нагадав, що нерідко бойовики подібних формувань самі розпускають чутки про власну загибель, аби уникнути відповідальності за скоєні злочини. Відтак – не варто вірити подібним заявами одразу.

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Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, заснована уродженцем України Дмитром Уткіним. Вона брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії не раз отримували державні нагороди Росії за особистими неопублікованими наказами президента Володимира Путіна.



За даними деяких російських ЗМІ, що саме ПВК "Вагнер" ліквідувала відомих ватажків проросійських бойовиків Олексія Мозгового, Павла Дрьомова, Олександра Бєднова, Євгенія Іщенка та інших.

Що відомо про причетність "Беркута" до розстрілів на Майдані? Під час розстрілів на Майдані 18-20 лютого 2014 року загинула понад сотня протестувальників, ще кілька тисяч зазнали поранень. Мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню.



Бійці спецпідрозділу "Беркут" застосували проти протестувальників світлошумові гранати та помпові рушниці "Форт-500Т". Саме бійців "Беркута" активісти звинуватили у підпалі Будинку профспілок, де розташовувалися протестувальники, і внаслідок чого загинули люди.



Підозри у розстрілах Майдану оголошені 26 екс-"беркутівцям", але на лаві підсудних перебувають лише 5 з них. Більшість повтікали до Росії та окупованого Криму. Видавати їх на прохання прокуратури України Росія відмовляється.