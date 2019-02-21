13:48
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      СБУ поки не може підтвердити загибель екс-беркутівця у Сирії

      223 Читать новость на русском
      Бійці спецпідрозділу "Беркут"
      Бійці спецпідрозділу "Беркут" / Фото із соцмереж

      Служба безпеки України поки що не має жодних даних про можливу загибель колишнього бійця українського силового спецпідрозділу "Беркут" Руслана Горбика у складі приватної військової компанії Вагнера у Сирії.

      Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

      Читайте також: Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії

      Інформація про те, що на війні у Сирії міг загинути підозрюваний у розстрілі активістів Майдану колишній боєць спецпідрозділу "Беркут" Руслан Горбик, з'явилась у ЗМІ 20 лютого. У 2015 році Горбик отримав російське громадянство і влаштувався працювати в поліцію. У лютому 2018 року родичам екс-бійця "Беркута" повідомили про його смерть. При цьому обставин не вказали. Журналісти вважають, що він загинув під час "сирійського відрядження" ПВК "Вагнера".

      При цьому, за  словами Гуськова, СБУ переконана, що ще рік тому Горбик не був у складі ПВК "Вагнера".

      Гуськов також нагадав, що нерідко бойовики подібних формувань самі розпускають чутки про власну загибель, аби уникнути відповідальності за скоєні злочини. Відтак – не варто вірити подібним заявами одразу.

      Читайте також спецпроект 24 каналу: Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні

      Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, заснована уродженцем України Дмитром Уткіним. Вона брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії не раз отримували державні нагороди Росії за особистими неопублікованими наказами президента Володимира Путіна.

      За даними деяких російських ЗМІ, що саме ПВК "Вагнер" ліквідувала відомих ватажків проросійських бойовиків Олексія Мозгового, Павла Дрьомова, Олександра Бєднова, Євгенія Іщенка та інших.

      Що відомо про причетність "Беркута" до розстрілів на Майдані? Під час розстрілів на Майдані 18-20 лютого 2014 року загинула понад сотня протестувальників, ще кілька тисяч зазнали поранень. Мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню.

      Бійці спецпідрозділу "Беркут" застосували проти протестувальників світлошумові гранати та помпові рушниці "Форт-500Т". Саме бійців "Беркута" активісти звинуватили у підпалі Будинку профспілок, де розташовувалися протестувальники, і внаслідок чого загинули люди.

      Підозри у розстрілах Майдану оголошені 26 екс-"беркутівцям", але на лаві підсудних перебувають лише 5 з них. Більшість повтікали до Росії та окупованого Криму. Видавати їх на прохання прокуратури України Росія відмовляється.

       

       

      blog_ava
      У Сирії загинув колишній "беркутівець", підозрюваний у розстрілах на Майдані, – ЗМІ
      сьогодні
      1998
      Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Небесна Сотня Війна у Сирії Беркут СБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию
      сьогодні , 13:00 Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию
      Павло Казарін 101
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сьогодні , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 393
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сьогодні , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 490
      Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      сьогодні , 08:00 Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      Іван Яковина 950
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 лютого , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 3263
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук