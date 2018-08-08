В селах прифронтовой зоны кукольники из Винницы покажут 30 детских спектаклей

С 13 по 23 августа, актеры Винницкого академического областного театра кукол посетят все населенные пункты, двигаясь с севера от Станицы Луганской к югу — городу Мариуполь.

Об этом сообщила газета "День".

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Отмечается, что в течение 10 дней вниманию маленьких зрителей будут представлены два спектакля – сказка "Полторы горсти" и приключенческая история "Веселый мышонок".

В ходе гастролей запланирован показ по меньшей мере трех спектаклей в день. Доставку декораций, кукол и театрального реквизита обеспечивает творческое волонтерское объединение "Арт-десант".

В зоне проведения ООС остается немало детей, которые не смогли оздоровиться на летних каникулах. Именно для них жители везут творческий подарок и искренние эмоции,

– заявил руководитель волонтерского объединения Олег Билык.

В гастрольную группу входит шесть актеров под руководством главного режиссера театра Александра Свиньина.

"Мы согласились без обдумываний, хотя это наш первый волонтерский выезд в прифронтовую зону", – отметил режиссер.

Также он добавил, что все расходы на транспорт, питание и проживание берет на себя волонтерское объединение, поэтому вопросов организационных не возникало.

"Надеемся, что искусство играющих кукол, которое призвано воспитывать у детей духовные ценности, позволит жителям прифронтовой зоны хотя бы на минутку отвлечься от войны, почувствовать искренние эмоции, которые несут актеры со сцены, и найти пусть короткое, но успокоение,

– отметил Александр Свиньин.