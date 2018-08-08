У селах прифронтової зони лялькарі з Вінниці покажуть 30 дитячих вистав

З 13 по 23 серпня, актори Вінницького академічного обласного театру ляльок відвідають усі населені пункти, рухаючись з півночі від Станиці Луганської до півдня — міста Маріуполя.

Про це повідомила газета "День".

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Зазначається, що протягом 10 днів вазі маленьких глядачів буде представлено дві вистави — казка "Півтори жмені" та пригодницька історія "Веселе мишеня".

В ході гастролей заплановано показ щонайменше трьох вистав на день. Доставку декорацій, ляльок та театрального реквізиту забезпечує творче волонтерське об’єднання "Арт-десант".

У зоні проведення ООС залишається чимало дітей, які не змогли оздоровитися на літніх канікулах. Саме для них вінничани везуть творчий подарунок та щирі емоції,

– заявив керівник волонтерського об'єднання Олег Білик.

До гастрольної групи входить шестеро акторів під керівництвом головного режисера театру Олександра Свіньїна.

"Ми погодилися без обдумувань, хоча це наш перший волонтерський виїзд у прифронтову зону", — відзначив режисер.

Також він додав, що усі витрати на транспорт, харчування та проживання бере на себе волонтерське об’єднання, тому питань організаційних не виникало.

"Сподіваємося, що мистецтво граючих ляльок, яке покликане виховувати у дітей духовні цінності, дозволить мешканцям прифронтової зони хоча б на хвилинку відволіктися від війни, відчути щирі емоції, які несуть актори зі сцени, і знайти нехай коротке, але заспокоєння,

– наголосив Олександра Свіньїна.