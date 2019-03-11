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      В селе Епифания община перешла из УПЦ МП к Православной церкви Украины

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      Московский патриархат покинула община из села Епифания
      Московский патриархат покинула община из села Епифания / Фото из открытых источников

      В селе Старая Жадова, что на Буковине община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла к Православной Церкви Украины.

      За такое решение 10 марта проголосовало большинство жителей родного села митрополита Епифания. К счастью, обошлось без конфликтов.

      Читайте также: Кто принимает решение о переходе прихода к ПЦУ: объяснения Епифания

      Однако часть общества, которая была против, вместе с местным священником собрание проигнорировала. Изменить конфессиональную принадлежность общине удалось со второй попытки. Еще две недели назад на это не хватило голосов.

      православна церква

      Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата начал процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви. 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание, где прочитали отчет посланцев патриарха Варфоломея. В результате Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся Объединительный поместный собор, на котором объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия УПЦ МП Епифаний
      Источник: 24 Канал
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