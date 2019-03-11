У селі Епіфанія громада перейшла з УПЦ МП до Православної церкви України

У селі Стара Жадова, що на Буковині громада Української православної церкви Московського патріархату перейшла до Православної Церкви України.

За інформацією "Укрінформ", за таке рішення 10 березня проголосувала більшість мешканців рідного села митрополита Епіфанія. На щастя, обійшлося без конфліктів.

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Однак частина громади, яка була проти, разом із місцевим священиком збори проігнорувала. Змінити конфесійну приналежність громаді вдалося з другої спроби. Ще два тижні тому на це забракло голосів.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

Як створювалась Православна церква України? В жовтні 2018 року Синод Вселенського патріархату почав процедуру надання автокефалії Українській церкві. 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання, де прочитали звіт посланців патріарха Варфоломія. В результаті Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся Об'єднавчий помісний собор, на якому оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.