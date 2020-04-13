В селе на Житомирщине огонь от сухой травы охватил 27 домов: фото

На Житомирщине огонь, вызванный поджогом сухой травы, переместился на жилой сектор села Борятин. Пламя охватило 27 зданий. Инцидент произошел днем 13 апреля.

Сначала спасателям сообщили, что загорелась сухая трава на площади в 2 гектара. Однако из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на село. Об этом сообщает Управление ДСНС Украины в Житомирской области.

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Как развивались события:

В 10:50 в службу спасения поступило сообщение о возгорании сухой травы на поле возле села Борятин. На место происшествия поехало отделение спасателей. Выяснилось, что загорелась трава на площади размером в 2 гектара.

В 13:20 в результате сильных порывов ветра, изменилось направление распространения пожара. Огонь фронтом 500 метров распространился по Борятину и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля.

Дополнительно к месту пожара направили из окрестных районов 10 единиц пожарной техники и 43 спасателя. Также привлекли трактор, 2 автоцистерны и личный состав с ранцевыми опрыскивателями. Всего на месте пожара работает 15 единиц техники и 53 человека.

По состоянию на 14:43 пожар в селе Борятин удалось локализовать, однако о его ликвидации пока не сообщается.



На Житомирщине из-за поджога сухостоя огонь охватил село / ГСЧС в Житомирской области



Загорелось 27 жилых зданий / Фото ГСЧС



Пожар в селе Борятин на Житомирщине / Фото ГСЧС

Какие масштабные пожары возникли из-за поджога сухой травы в 2020 году:

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества спасатели пытаются ликвидировать пожар уже 10 день подряд.

В селе Будо-Бобрица, что на Житомирщине, полностью сгорело здание местного сельского совета. Не него перекинулся огонь из сухой травы.

В Броварах поднялся масштабный пожар из-за поджога сухой травы.

Почему нельзя жечь сухую траву: смотрите видео

Обратите внимание! Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.