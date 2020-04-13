У селі на Житомирщині вогонь від сухої трави охопив 27 будинків: фото

На Житомирщині вогонь, спричинений спаленням сухої трави, перемістився на житловий сектор села Борятин. Полум’я охопило 27 будівель. Інцидент трапився вдень 13 квітня.

Спочатку рятувальникам повідомили, що загорілася суха трава на площі у 2 гектари. Проте через сильний вітер вогонь швидко перекинувся на село. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області.

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Як розвивалися події:

О 10:50 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля села Борятин. На місце події поїхало відділення рятувальників. З’ясувалося, що загорілася трава на площі розміром у 2 гектари.

О 13:20 внаслідок сильних поривів вітру, змінився напрямок розповсюдження пожежі. Вогонь фронтом 500 метрів розповсюдився по Борятину та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.

Додатково до місця пожежі направили з навколишніх районів 10 одиниць пожежної техніки та ще 43 рятувальників. Також залучили трактор, 2 автоцистерни та особовий склад з ранцевими оприскувачами. Всього на місці пожежі працює 15 одиниць техніки та 53 людини.

Станом на 14:43 пожежу в селі Борятин вдалося локалізувати, однак про його ліквідацію поки не повідомляється.



На Житомирщині через паління сухостою вогонь охопив село / ДСНС у Житомирській області



Зайнялося 27 житлових будівель / Фото ДСНС



Пожежа у селі Борятин на Житомирщині / Фото ДСНС

Які масштабні пожежі здійнялися через паління сухої трави у 2020 році:

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва рятувальники намагаються ліквідувати пожежу вже 10 день поспіль.

У селі Будо-Бобриця, що на Житомирщині, повністю згоріла будівля місцевої сільської ради. Не неї перекинувся вогонь з сухої трави.

У Броварах здійнялася масштабна пожежа через підпал сухої трави.

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Зверніть увагу! Верховна Рада 13 квітня схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.