В Сенате США определились, сколько денег выделят Украине на оборону

Сенат США выделит из своего оборонного бюджета 200 миллионов долларов для Украины.

Об этом говорится в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности".

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В документе содержится положение о необходимости "сохранять крепкую поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и одновременно способствовать необходимым институциональным реформам в области обороны".

Также 19 июня Сенат принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год в размере 716 миллиардов долларов, он направлен на усиление американских вооруженных сил.

Напомним, что в Конгрессе США предлагают на 70 миллионов долларов повысить в бюджете 2019 год сумму помощи, которая предоставляется Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.