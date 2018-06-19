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У Сенаті США визначилися, скільки грошей виділять Україні на оборону

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Оборонний бюджет США
Оборонний бюджет США / ipress.ua

Сенат США виділить зі свого оборонного бюджету 200 мільйонів доларів для України.

Про це йдеться у законопроекті в розділі 1233 "Продовження ініціативи підтримки України у сфері безпеки".

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В документі міститься положення про необхідність "зберігати міцну підтримку України у сфері безпеки, включаючи надання летальної допомоги оборонного характеру, й водночас сприяти необхідним інституційним реформам в галузі оборони".

Також 19 червня Сенат ухвалив законопроект про оборонний бюджет на 2019 фінансовий рік у розмірі 716 мільярдів доларів, він спрямований на посилення американських збройних сил.

Нагадаємо, що у Конгресі США пропонують на 70 мільйонів доларів підвищити у бюджеті 2019 рік суму допомоги, яка надається Україні через програми Державного департаменту і Пентагону.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші Бюджет Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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