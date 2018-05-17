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В Сенате США подтвердили данные разведки о содействии России победе Трампа

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Комитет Сената по разведке США подтвердил данные о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа
Комитет Сената по разведке США подтвердил данные о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа / US News & World Report

Комитет Сената по разведке согласился с выводами разведывательных служб США о том, что Россия пыталась поддержать президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году с помощью кибервмешательств. К такому решению пришли Демократическая и Республиканская партии, выступив против точки зрения комитета Палаты представителей.

Соответствующее заявление было опубликовано сенатским комитетом по разведке в среду, 16 мая, после слушания за закрытыми дверями, сообщает The Wall Street Journal.

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Комитет Сената по разведке, как ожидается, опубликует подробную оценку ситуации, связанную с вопросом о заговоре (избирательного штаба Трампа с РФ – "24") в ближайшие недели,
– добавляет издание.

6 января 2017 года американская разведывательная сообщество (ЦРУ, АНБ, ФБР и Секретариат директора национальной разведки США – "24") опубликовала вывод о том, что Путин отдал приказ начать кампанию с целью повлиять на результат выборов 2016 года, чтобы способствовать победе Трампа и преследуя широкие цели по подрыву западного либерализма, пишет WSJ.

Члены сенатского комитета по разведке "не видят причин оспаривать эти выводы", заявил в среду председатель комитета, сенатор Ричард Берр.

"Сотрудники комитета потратили 14 месяцев на проверку источников, методик и работы аналитиков, и мы не видим никаких оснований оспаривать выводы (разведслужб – "24"). Нет никаких сомнений в том, что Россия сделала беспрецедентные усилия для вмешательства в наши выборы 2016 года", – заверил Берр.

Зато в докладе комитета Палаты представителей по разведке, опубликованном ранее в этом году, говорится, что Россия имела целью не повысить шансы Трампа на победу, а подорвать саму идею честных выборов и распространить "хаос и разногласия" в США.

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Напомним, комитет разведки США не нашел никаких доказательств того, что президентская кампания Дональда Трампа в 2016 году имела связи с Россией. Однако представители Демократической партии, находящиеся в оппозиции к Трампу, с таким выводом не согласны.

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп Выборы в США
Источник: 24 Канал
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