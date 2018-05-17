У Сенаті США підтвердили дані розвідки про сприяння Росії перемозі Трампа

Комітет Сенату з розвідки погодився із висновками розвідувальних служб США про те, що Росія намагалася підтримати президентську кампанію Дональда Трампа у 2016 році за допомогою кібервтручань. До такого рішення прийшли Демократична та Республіканська партії, виступивши проти точки зору комітету Палати представників.

Відповідна заява була опублікована сенатським комітетом із розвідки у середу, 16 травня, після слухання за зачиненими дверима, повідомляє The Wall Street Journal.

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Комітет Сенату з розвідки, як очікується, опублікує детальнішу оцінку ситуації, пов'язану з питанням про змову (виборчого штабу Трампа з РФ – "24") в найближчі тижні,

– додає видання.

6 січня 2017 року американська розвідувальна спільнота (ЦРУ, АНБ, ФБР і Секретаріат директора національної розвідки США – "24") опублікувала висновок про те, що Путін віддав наказ розпочати кампанію з метою вплинути на результат виборів 2016 року, аби сприяти перемозі Трампа та переслідуючи ширші цілі щодо підриву західного лібералізму, пише WSJ.

Члени сенатського комітету з розвідки "не бачать причин оскаржувати ці висновки", заявив у середу голова комітету, сенатор Річард Берр.

"Співробітники комітету витратили 14 місяців на перевірку джерел, методик і роботи аналітиків, і ми не бачимо ніяких підстав оскаржувати висновки (розвідслужб – "24"). Немає жодних сумнівів у тому, що Росія зробила безпрецедентні зусилля для втручання в наші вибори 2016 року", – запевнив Берр.

Натомість у доповіді комітету Палати представників із розвідки, опублікованому раніше в цьому році, йдеться, що Росія мала на меті не підвищити шанси Трампа на перемогу, а підірвати саму ідею чесних виборів та поширити "хаос і розбіжності" в США.

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Нагадаємо, комітет розвідки США не знайшов жодних доказів того, що президентська кампанія Дональда Трампа у 2016 році мала зв’язки із Росією. Проте представники Демократичної партії, що перебувають в опозиції до Трампа, з таким висновком не згідні.

Із чого розпочалося "російське розслідування"? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.