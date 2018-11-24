В Сенате США заявили, что расследование "российского вмешательства" продлится еще полгода

Расследование дела о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году продлится еще как минимум полгода.

Об этом сообщила аналитическая агентство Bloomberg.

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Отмечается, что после того, как будет завершен процесс сбора информации по этому вопросу, комитета понадобится "по крайней мере шесть месяцев" для того, чтобы составить итоговый доклад и рассекретить его. Председатель комитета Сената по разведке Ричард Берр исключил возможность проведения серии открытых слушаний, которые требуют демократы-члены комитета.

Не вижу необходимости в открытых слушаниях. Не думаю, что это случится,

– заявил сенатор Берр.

Ранее комитет Сената по разведке провел слушания о вмешательстве в предвыборную кампанию в США с помощью распространения информации в соцсетях, и теперь сотрудники аппарата комитета все еще готовят предварительный доклад по этому вопросу.

Напомним, что лидер республиканцев большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал принятие законодательства по защите расследование о возможном вмешательстве России в выборы США 2016 года.

Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.