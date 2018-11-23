США о Голодоморе Россия делает все для того, чтобы уничтожить украинскую идентичность

Соединенные Штаты Америки почитают восемьдесят пятую годовщину Голодомора. В Вашингтоне заявили, что сегодня Россия вновь пытается разрушить украинскую идентичность.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США опубликованной в Twitter.

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В этом месяце мы присоединяемся к украинцам всего мира, чтобы вместе почтить восемьдесят пятую годовщину Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были намеренно заморенные голодом до смерти режимом Иосифа Сталина,

– говорится в документе.

Отмечается, что Советским Союзом был осуществлен варварский захват украинской земли и похищение урожая с нарочитой политической целью – покорить украинский народ и нацию.

"Сегодня украинцы снова умирают в результате попыток России уничтожить их идентичность и стремление народа Украины. Российская агрессия, которая продолжается на востоке Украины, стала причиной более 10 тысяч смертей. Однако, Россия не победит несокрушимый украинский дух, так же как и не задушит стремление украинцев к лучшему будущему", – говорится в тексте документа.

В документе указано, что в память миллионов невинных жертв Голодомора, Соединенные Штаты демонстрируют свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинцев выбирать свой собственный путь.