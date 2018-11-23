США про Голодомор: Росія робить все для того, щоб знищити українську ідентичність

Сполучені Штати Америки вшановують 85-у річницю Голодомору. У Вашингтоні заявили, що сьогодні Росія знову намагається зруйнувати українську ідентичність.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США опублікованій у Twitter.

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Цього місяця ми приєднуємось до українців всього світу, щоб разом вшанувати 85-і роковини Голодомору, коли мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом до смерті режимом Йосифа Сталіна,

– йдеться у документі.

Зазначається, що Радянським Союзом було здійснено варварське захоплення української землі та викрадення врожаю з навмисною політичною метою – підкорити український народ і націю.

"Сьогодні українці знову помирають внаслідок спроб Росії знищити їхню ідентичність і прагнення народу України. Російська агресія, що триває на сході України, стала причиною понад 10 тисяч смертей. Однак, Росія не переможе незламний український дух, так само як і не задушить прагнення українців до кращого майбутнього", – йдеться у тексті документа.

У документі зазначено, що, вшановуючи пам'ять мільйонів невинних жертв Голодомору, Сполучені Штати демонструють свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також право українців обирати свій власний шлях.